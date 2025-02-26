В Париже ждут положительного ответа от США о размещении западных войск на Украине
Ломбар: Франция ожидает, что США окажут поддержку западным войскам на Украине
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Франция ожидает, что США окажут поддержку западным войскам на Украине, сообщил в интервью агентству Bloomberg министр экономики и финансов страны Эрик Ломбар.
Он отметил, что Париж выразил надежду на то, что Вашингтон окажет содействие в развертывании европейских войск на Украине в рамках усилий по укреплению мира.
«Если мы хотим, чтобы режим прекращения огня соблюдался, нам нужна поддержка США... Я верю, что американцы согласились на это», — заявил Ломбар.
Ранее издание Telegraph сообщило, что Великобритания и Франция активно обсуждают возможность совместной отправки миротворческих сил на Украину. Отмечалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер еще не сделал окончательного выбора в пользу этой инициативы, однако обсуждения продолжаются на высоком уровне.
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки военных контингентов для обеспечения перемирия и стабилизации ситуации на Украине. Ранее об этом он рассказал президенту США Дональду Трампу в ходе своего визита в Вашингтон.
Несмотря на это, газета Financial Times (FT) сообщила, что Эммануэлю Макрону не удалось получить одобрения этой инициативы со стороны американского лидера.