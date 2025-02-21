В США назвали фатальную ошибку Зеленского, вызвавшую ярость Трампа

В последние дни Владимир Зеленский сделал ряд громких заявлений, которые вызвали резкую реакцию со стороны Дональда Трампа. По мнению американской журналистки Мегин Келли, главе киевского режима стоило проявить сдержанность, вместо того чтобы провоцировать президента США на резкие заявления.

Ранее Зеленский заявил, что без участия Украины не будет достигнута успешная сделка по урегулированию конфликта. Так он прокомментировал недавно прошедшие переговоры между делегациями РФ и США в Саудовской Аравии.

«Но вместо этого он (Зеленский, — прим. ред.) всю неделю тявкал: «без Украины не будет сделки». Он (Трамп, — прим. ред.) и так это прекрасно знает, но в реальности вы будете делать то, что мы вам скажем. Потому что ваша война сразу закончится без нашей поддержки. И все это знают», — сказала Келли в видео, опубликованном на ее YouTube-канале.

Трамп, комментируя политику Зеленского, выразил недовольство его действиями, назвав его «диктатором». Обвинения американского лидера в адрес нелегитимного украинского президента коснулись также отказа проводить в стране выборы, что, по мнению Трампа, говорит о недостатке демократии на Украине.

Ранее издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп от злости на Владимира Зеленского был готов прекратить оказывать военную помощь Киеву.