Украинский посол призвал отправлять Киеву все европейское оружие
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В интервью телеканалу Phoenix, посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил мнение относительно поставок оружия в регион.
В своем заявлении он подчеркнул, что всё оружие, производимое в Европе, должно в первую очередь направляться на Украину.
Макеев отметил, что в текущей ситуации европейские политики должны придерживаться стратегии, которая делает поставки вооружений на Украину приоритетными. Он также выразил свою благодарность немецкой военной промышленности за оперативную реакцию на боевые действия на Украине и увеличение производственных мощностей.
Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки оружия на Украину лишь накаляют обстановку и препятствуют проведению СВО.
Ранее мы писали о том, что из-за удара ВСУ по Белгородской области в шести населенных пунктах произошло отключение электричества.