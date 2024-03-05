Украинский посол призвал отправлять Киеву все европейское оружие

В интервью телеканалу Phoenix, посол Украины в Германии Алексей Макеев выразил мнение относительно поставок оружия в регион.

В своем заявлении он подчеркнул, что всё оружие, производимое в Европе, должно в первую очередь направляться на Украину.

Макеев отметил, что в текущей ситуации европейские политики должны придерживаться стратегии, которая делает поставки вооружений на Украину приоритетными. Он также выразил свою благодарность немецкой военной промышленности за оперативную реакцию на боевые действия на Украине и увеличение производственных мощностей.

Ранее российские власти неоднократно подчеркивали, что поставки оружия на Украину лишь накаляют обстановку и препятствуют проведению СВО.

Ранее мы писали о том, что из-за удара ВСУ по Белгородской области в шести населенных пунктах произошло отключение электричества.