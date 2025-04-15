Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о недавних заявлениях главы киевского режима Владимира Зеленского, который утверждал, что в США преобладают российские нарративы. Своим мнением американский политик поделился в интервью Unherd.

Ранее Зеленский в эфире телепрограммы «60 минут» на телеканале CBS обвинил Вэнса в том, что он поддерживает Россию и настраивает президента США Дональда Трампа на лояльный контакт с ней.

«Я думаю, что это своего рода абсурд со стороны Зеленского — говорить [американскому] правительству, которое в настоящее время поддерживает усилия его правительства и военных, что мы каким-то образом на стороне русских», — сказал Вэнс.

Он также назвал риторику главы киевского режима «непродуктивной», так как она может подорвать доверие между союзниками и осложнить международные отношения.

Вице-президент США и ранее резко высказывался о словах Зеленского. Так, например, во время визита главы киевского режима в Белый дом на встречу с Трампом в конце февраля Вэнс обвинил Зеленского в неблагодарном отношении к Вашингтону.

Ранее политолог Андрей Клинцевич объяснил, возможен ли жесткий сценарий Вашингтона в отношении Владимира Зеленского.