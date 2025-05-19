Вэнс заявил о недоверии между Россией и Западом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о фундаментальном недоверии между Россией и Западом, подчеркнув, что президент Дональд Трамп считает такую ситуацию неразумной и готов работать над улучшением отношений, если российская сторона якобы проявит взаимность.

Непростые отношения между Россией и Западом могут получить новый импульс к нормализации. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник сделал знаковое заявление о готовности американской администрации преодолеть исторические разногласия с Москвой.

По словам Вэнса, между Россией и Западом сформировалось фундаментальное недоверие, которое президент Трамп характеризует как неразумное положение дел. Американский лидер полагает, что ошибки прошлого не должны определять будущее двусторонних отношений. При этом вице-президент подчеркнул необходимость встречных шагов со стороны Москвы, отметив, что в случае отсутствия готовности России к диалогу, Вашингтон займет позицию невмешательства в конфликт.

Символичным шагом в этом направлении стал телефонный разговор между Трампом и Путиным, который проходит в данный момент.

Беседа лидеров двух держав приобретает особое значение в контексте состоявшихся 16 мая в Стамбуле переговоров между делегациями России и Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже назвал предстоящий телефонный контакт глав государств «важным» на фоне этих дипломатических усилий.

Ранее финские таможенники предложили открыть для эксперимента один переход на границе с Россией.