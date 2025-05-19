Финские таможенники предложили открыть для эксперимента один переход на границе с Россией

Властям Финляндии стоит попробовать провести эксперимент и открыть хотя бы один переход на границе с Россией. Такую точку высказал Яри Ниеминен, представитель профсоюза финской таможенной службы, его слова привела новостная студия Yle.

После того как власти страны полностью закрыли границу с Россией, таможенная служба несет огромные ежемесячные убытки. Они составляют порядка €450 тыс. каждый месяц. Часть сотрудников таможни вынуждена отправляться работать в восточные области Финляндии, им приходится оплачивать командировочные расходы и суточные. Другие вынуждены работать дистанционно на оформлении таможенных деклараций. Профсоюз предложил провести эксперимент и открыть один из ранее закрытых погранпереходов.

«Можно было бы посмотреть, продолжится ли инструментализованная миграция или пограничное движение начнет нормализоваться. Российское грузовое железнодорожное сообщение все это время работало хорошо», — указал Ниеминен.

Глава таможенной службы Финляндии Сами Ракшит также заявил, что правительству необходимо принять какое-то долгосрочное решение. Границу либо необходимо закрыть насовсем, либо действовать в направлении ее открытия.

Ранее сообщалось, что Финляндия объявила о планах отправить боеприпасы Киеву за счет доходов от замороженных активов РФ. Она собралась направить Киеву снаряды и патроны на сумму около €90 млн. Закупка боеприпасов будет осуществляться на финских оборонных предприятиях.