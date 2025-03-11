Вице-президент США высказался о воевавшем за ВСУ родственнике

Вице-премьер США Джей Ди Вэнс отреагировал на критику со стороны своего двоюродного брата Нейта Вэнса, который воевал в составе ВСУ. В интервью телеканалу Fox News замглавы США отметил , что родственнику стоит обратиться к нему лично и сделать это можно через мать.

Ранее в Сети появились фотографии Нейта Вэнса, который воевал на стороне Украины с 2022 года. Он участвовал в самых кровопролитных боях, а покинул ряды украинской армии незадолго до назначения Джей Ди Вэнса на должность вице-президента США.

Нейт Вэнс ранее публично раскритиковал своего двоюродного брата за отказ от поддержки Украины.

«Что касается его критики, я не имею никакого желания спорить с ним публично, но считаю необходимым прояснить один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не понимаю, почему Нейт решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своим маме, папе или сестре», — отметил Джей Ди Вэнс.

Напомним, 28 февраля вице-президент США резко раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского во время его встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Вэнс заявил, что Киев никак не отблагодарил Вашингтон за оказываемую три года подряд поддержку.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин потребовала отправить в Киев преследовавших Джей Ди Вэнса с дочерью проукраинских патриотов.