Ряд российских пабликов раздобыли фото Нейта Вэнса, двоюродного брата вице-президента США Джей Ди Вэнса. На снимке мужчина в полной боевой амуниции с украинскими знаками отличия и характерным для боевиков ВСУ желтым скотчем на военной форме.

Бывший военнослужащий Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки провел последние три года на территории Украины, где он активно участвовал в боевых действиях против российских войск, поддерживая Вооруженные силы Украины.

Ранее французская газета Le Figaro рассказала своим читателям о семейных проблемах вице-президента Соединенных Штатов Америки Джея Ди Вэнса.

Оказалось, что его двоюродный брат Нейт Вэнс, который поддерживал украинских националистов, участвовал в боевых действиях в Купянске, Артемовске и Авдеевке. Он сражался в составе наиболее радикальных националистических батальонов.

За несколько дней до того, как Джей Ди Вэнс вступил в должность, Нейт Вэнс поспешно вернулся домой.

Сегодня мужчина утверждает, что в ближайшее время продолжит оказывать помощь Украине. Он выражает глубокое недовольство по отношению к своему двоюродному брату, который, по его мнению, проявляет полное равнодушие к его деятельности на Украине и негативно относится к киевскому главарю Владимиру Зеленскому.

«Наше родство не означает моего смирения с тем, что ты способствуешь убийству моих товарищей», — заявляет Нейт Вэнс.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин потребовала отправить в Киев преследовавших Вэнса с дочерью «заукраинцев».