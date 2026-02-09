Власти Ирана вскрыли тайную агентуру США и Израиля, действовавшую под прикрытием влиятельных оппозиционеров страны

Власти Ирана инициировали масштабную волну задержаний среди ключевых фигур оппозиционного движения. 9 февраля 2026 года под стражу взяты видные политики-реформаторы, которых обвиняют в координации действий с внешними врагами республики для подрыва государственной безопасности. Эти события разворачиваются на фоне последствий январских протестов, ставших самыми кровопролитными в современной истории страны. Об этом пишет Al Jazeera.

Среди задержанных оказались лидеры «Реформаторского фронта», включая главу коалиции, руководителя политического комитета и бывшего замминистра иностранных дел. Официальный Тегеран утверждает, что оппозиционеры действовали в интересах Вашингтона и Тель-Авива, используя народное недовольство для дестабилизации режима. Представители судебной власти подчеркивают, что расследование выявило секретные механизмы подрывной деятельности, направленные против конституционного строя.

Ситуация обострилась после подавления январских выступлений, в ходе которых, по различным оценкам, погибли тысячи людей. Власти Исламской Республики называют протестующих «инструментами гибридной войны», заявляя о праве на жесткие меры защиты суверенитета. Задержанным грозят серьезные сроки заключения, а правозащитница и лауреат Нобелевской премии Наргиз Мохаммади уже получила дополнительный срок.

Ранее президент США Дональд Трамп напрямую пригрозил Ирану, заявив, что его Верховному лидеру «следует очень сильно беспокоиться».