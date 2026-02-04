США и Иран на грани: Трамп угрожает Тегерану, армия Ирана приведена в высшую боевую готовность

Эскалация на Ближнем Востоке достигла новой опасной отметки. Бывший президент США Дональд Трамп напрямую пригрозил Ирану, заявив, что его Верховному лидеру «следует очень сильно беспокоиться». В ответ иранская армия перешла в состояние максимальной боеготовности. Об этом Трамп заявил американским СМИ.

Трамп заявил, что верховному лидеру Ирана сейчас стоит серьезно обеспокоиться. Он сообщил, что США узнали о планах Ирана начать новый ядерный проект в другом регионе страны, и предупредил Иран о суровых ответных мерах.

Параллельно запланированные ирано-американские переговоры были внезапно отменены. Американский представитель Стивен Уиткофф покинул Ближний Восток.

Иранская армия приведена в состояние наивысшей боеготовности.

Ранее сообщалось о том, что администрация президента США Дональда Трампа изучает варианты силового воздействия на Иран.