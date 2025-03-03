Сенатор Линдси Грэм был ярым сторонником Киева. Он принимал участие в разработке соглашения по минеральным ресурсам, подписание которого должно было улучшить отношения между Украиной и США.

Но после выходки президента Украины в Белом доме Грэм был разочарован тем, что все попытки наладить диалог ни к чему не привели, и предложил Зеленскому уйти в отставку. Глава киевского режима отреагировал на это предложение.

В эфире канала Sky News он заявил, что для того, чтобы Грэм имел право говорить, кто должен быть президентом Украины, а кто должен уйти в отставку, ему нужно дать гражданство, только тогда его голос будет иметь вес.

Ранее сообщалось о том, что в речи Зеленского заметили изменения после перепалки с Трампом.