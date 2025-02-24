Евросоюз начал обсуждать очередной пакет санкций против России

На заседании глав министерств иностранных дел стран Евросоюза обсуждалось введение очередного пакета санкций против России. Такое заявление сделал Петер Сияйрто, руководитель венгерского внешнеполитического ведомства. Его мнение прозвучало на телеканале М1.

Не успел войти в действие 16-й пакет санкций против России, как в Евросоюзе, по утверждению Сийярто, начали обсуждать следующий комплект ограничений.

«Уже говорят о 17-м пакете санкций, в котором снова упоминаются рестрикции в сфере энергетики, это уже вечнозеленая тема», — указал он.

Министр добавил, что в марте будет приниматься решение о продлении рестрикций в отношении физических лиц из России и Белоруссии. Венгрия будет голосовать по этому поводу с учетом того, выполнит ли Еврокомиссия свои гарантии по поводу энергобезопасности, которые давала Будапешту.

Ранее сообщалось, что администрация президента США сочла неприемлемыми угрозы стран G7 по части новых санкций в отношении России в сфере энергетики. Соединенные Штаты даже пообещали отозвать свою подпись от совместного заявления по поводу поддержки Украины.