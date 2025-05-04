В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине погиб сын финского политика Юрки Аланда Лео. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle. Отмечается, что молодой человек воевал против ВС РФ в составе украинских вооруженных формирований.

По данным источников, Лео Аланд подписал контракт с ВСУ четыре месяца назад. Он проходил военную подготовку и участвовал в боевых действиях, а недавно пытался вернуться домой после завершения службы.

О смерти сына Юрка Аланд узнал от его сослуживцев во время подготовки к предвыборной кампании своей партии. Сам политик отметил, что не может даже похоронить сына, так как его тело все еще остается на поле боя.

Министерство обороны РФ, а также представили российской армии регулярно сообщают о том, что в зоне СВО погибают иностранные наемники, воевавшие против ВС России. Наемники идут на участие в боевых действиях по контракту или за денежное вознаграждение, не являясь официальными военнослужащими.

В апреле стало известно, что ВСУ завели наемников из Колумбии в населенный пункт Глубокое, расположенный на границе с Курской областью. Тогда же посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра подтвердил, что граждане страны участвуют в СВО, но не назвал, сколько человек находятся в эпицентре конфликта.

Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что на стороне ВС России в ДНР сражался сын заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс.