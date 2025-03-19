ВС РФ сбили семь своих же БПЛА, запущенных по Украине, после приказа Путина

Вооруженные силы (ВС) России сбили семь своих же беспилотников, летевших на объекты критической инфраструктуры Украины, после приказа президента Владимира Путина остановить удары по таким объектам соседнего государства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, беспилотники летели на объекты в Николаевской области Украины. После того как в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский лидер пообещал остановить атаку на украинские критически важные объекты, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили российские БПЛА.

В Минобороны добавили, что шесть из семи запущенных по украинской территории БПЛА были сбиты с помощью зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь». Один беспилотник уничтожен дежурным истребителем Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский утверждает, что ВС РФ после разговора Путина и Трампа нанесли удар по объектам энергетики и транспорта Украины. Он сообщил о 150 дронах, сбитых над территорией Украины.

Во вторник, 18 марта, во время беседы с Трампом, которая длилась около двух часов, Путин также согласился на идею взаимного отказа от ударов по энергоинфраструктуре на срок в 30 дней.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ВС РФ уничтожили 110 солдат ВСУ при попытке прорыва обороны Белгородской области.