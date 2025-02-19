Президент РФ Владимир Путин заявил, что он в курсе продвижения ВС РФ на территории Украины через Курскую область. Об этом он сообщил журналистам во время своего визита на завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

Глава государства подчеркнул, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.

«Бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и вышли на территорию противника», — заявил Путин.

810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты орденов Жукова и Ушакова входит в состав Черноморского флота ВМФ России.

Такой шаг со стороны российских военнослужащих произошел на фоне прорыва ВСУ в Курскую область. Это произошло 6 августа 2024 году. Тогда украинские боевики произвели массированную атаку Суджанского района и незаконно вторглись в несколько населенных пунктов региона.

В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Киева в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО). В регионе по сей день продолжается операция по ликвидации врага на территории РФ.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что киевский режим таким образом предпринял масштабную провокацию. Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по факту незаконного пересечения границы России и захвата российских населенных пунктов.

За время боевых действий у приграничья Украины известны случаи мародерства и зверств в отношении мирных жителей со стороны ВСУ. Так, в начале февраля 2025 года исполняющая обязанности руководителя ОБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Курска Татьяна Балеевских рассказала, что жителей села Русское Поречное в Курской области перед смертью пытали. Она сообщила, что людей мучали с помощью электричества, их душили, а затем убивали выстрелом в голову.

Из-за действий украинской армии жители населенных пунктов, граничащих с Украиной, лишились имущества и жилья. Во вторник, 18 февраля, президент РФ Владимир Путин поручил выплачивать пострадавшим жителям Курской области по 65 тыс. рублей ежемесячно.