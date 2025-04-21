ВСУ почти пять тысяч раз нарушили режим пасхального перемирия

Украинские боевики не соблюдали режим пасхального перемирия, нарушив его 4900 раз. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что противник продолжал обстреливать позиции ВС РФ и гражданские объекты в приграничных районах Белгородской, Брянской и Курской областей, а также предпринимая попытки атаковать Крым.

По данным оборонного ведомства, за время пасхального перемирия украинские силы совершили шесть атак, которые были отражены, в том числе в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

«За время перемирия противник применил 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них вне зоны СВО — восемь. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В комментарии ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удары по десяти населенным пунктам региона. По его словам, в городе Алешки зафиксированы атаки беспилотников FPV и обстрелы из минометов.

«В Голой Пристани — удары дронов-камикадзе, а в Каховке — сбросы с БПЛА. В Новой Каховке в результате обстрелов повреждены три автомобиля, в селе Дубовка Горностаевого МО — один автомобиль», — сказал Сальдо.

Он отметил, что под обстрел также попали населенные пункты Таврийск, Казачьи Лагеря, Любимовка, Саги и Песчановка.

Напомним, 19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. В Минобороны подчеркнули, что с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля 2025 года все группировки войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) строго соблюдали режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли два удара по Украине после окончания пасхального перемирия.