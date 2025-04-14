WP: США требуют уступок от стран для заключения сделок по пошлинам

США выдвинули ряд требований к странам, желающим заключить сделки по пошлинам. Об этом стало известно изданию The Washington Post (WP).

Эти условия касаются не только увеличения импорта сжиженного природного газа (СПГ), но и других экономических мер, которые могут повлиять на международные торговые отношения.

Ключевые требования американских властей включают увеличение импорта сжиженного природного газа, снижение таможенных сборов на американские товары, уменьшение налогов для технологических компаний из США, а также запрет на экспорт товаров, предположительно произведенных в Китае.

Многие эксперты предупреждают о трудностях, связанных с выполнением этих требований. Некоторые из потенциальных участников сделок, такие как Вьетнам, Малайзия, Бангладеш и Таиланд, имеют тесные экономические связи с Китаем и, скорее всего, не пойдут на ослабление своих отношений с Пекином и его рынком.

Как пишет WP, конкретные требования для разных стран также варьируются. Например, от Японии ожидается увеличение импорта СПГ, тогда как Европейский Союз (ЕС) может снизить налоги на интернет-торговлю и отменить ограничения на импорт говядины.

Универсальные пошлины на импорт товаров в США в размере 10% начали действовать с 5 апреля, а индивидуальные — с 9 апреля. Пошлины в 25% были введены на все импортируемые автомобили.

Президент США Дональд Трамп также объявил режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи с экономической ситуацией и приостановил действие дополнительных импортных пошлин на 90 дней, сохраняя универсальный тариф в размере 10%.

Несмотря на эти меры, тарифы на продукцию из Китая достигли 125%, что в результате привело к общей пошлине на товары из КНР в 145%.

Ранее сообщалось, что Китай приостановил экспорт редкоземельных минералов из-за пошлин президента США Дональда Трампа.