Администрация Трампа повысила пошлины на товары из Китая до 145%

Белый дом принял решение о повышении таможенных пошлин на китайскую продукцию до уровня 145%. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Журналисты сослались на информацию, полученную от администрации американского президента.

«Белый дом разъясняет, что пошлины Трампа на китайские товары теперь составляют 145%», — указали они.

Ранее Трамп объяснил, почему он перенес на более поздний срок введение новых пошлин на товары из 75 государств. По его словам, это сделано из-за паники в американском обществе, а также из-за опасений министра финансов США Скотта Бессента. При этом Трамп не считает, что именно его тарифная политика спровоцировала падение на фондовых рынках, полагая, что корневая причина кроется в «системных проблемах».