Bloomberg: у Украины через несколько месяцев могут кончиться боеприпасы

Заморозка военной помощи со стороны Соединенных Штатов Америки может привести к нехватке боеприпасов на Украине в течение нескольких месяцев, из-за чего страна приблизится к перспективе поражения. Об этом сообщил Bloomberg.

До этого сотрудник Белого дома заявил, что США приостанавливают оказание военной помощи Украине, пока президент Дональд Трамп не решит, что Киев показывает приверженность к мирному диалогу. Позже Зеленский попытался извиниться за свое поведение на встрече с главой Штатов заявив, что сожалеет о содеянном. Он также выразил готовность провести переговоры как можно скорее и заключить договоренность по редкоземельным металлам.

«Если Трамп окончательно прекратит поддержку Киева, не предприняв достаточных дипломатических шагов для прекращения боевых действий, Украина столкнется с перспективой поражения. Ее поставленные США танки, ракетные установки и системы ПВО останутся без боеприпасов всего за несколько месяцев», — отмечает агентство.

По подсчетам Bloomberg, с февраля 2022 года Вашингтон передал Украине свыше $64 млрд военной помощи. В нее среди прочего вошли зенитные комплексы Patriot, HIMARS, NASAMS, танки Abrams и другие виды вооружения.

Информационное агентство подчеркивает, что несмотря на обещания Германии и стран Балтии оказывать поддержку Украине и в дальнейшем, Европа в настоящее время не в состоянии перекрыть остановку американских поставок.

Ранее стало известно, что США планируют оказывать Украине военную помощь на протяжении нескольких лет.