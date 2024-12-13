WSJ: команда Трампа хочет закрыть ключевые банковские регуляторы

Команда Дональда Трампа, который одержал победу на президентских выборах в США, анализирует возможные стратегии значительного сокращения, объединения или даже закрытия ключевых банковских регуляторов в рамках американской администрации, сообщила газета The Wall Street Journal на основании осведомленных источников.

Источники отмечают, что потенциальные кандидаты на должности банковских регуляторов уже проводили беседы с будущим министром финансов Скоттом Бессентом и новым ведомством по повышению госэффективности (DOGE), сопредседателем которого является предприниматель Илон Маск.

Издание также подчеркивает, что в ходе этих интервью кандидатов спрашивали о возможности ликвидации Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC) США новым президентом.

Кроме того, в ноябре Маск высказывался за закрытие Бюро финансовой защиты потребителей, назвав его функции избыточными и дублирующими действия других регуляторов.

Следует отметить, что для принятия решения о ликвидации FDIC или каких-либо других агентств потребуется согласие конгресса.

Ранее сообщалось, что Трамп признал невозможность остановить конфликт на Украине за 24 часа.