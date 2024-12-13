Трамп признал невозможность остановить конфликт на Украине за 24 часа

Избранный президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз заявлял, что если он придет к власти, то остановит военный конфликт на Украине «в течение 24 часов».

Но оказалось, что реализовать это невозможно.

В этом республиканец признался в интервью журналу Time.