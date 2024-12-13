Трамп признал невозможность остановить конфликт на Украине за 24 часа
Фото: [flickr.com]
Избранный президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании не раз заявлял, что если он придет к власти, то остановит военный конфликт на Украине «в течение 24 часов».
Но оказалось, что реализовать это невозможно.
В этом республиканец признался в интервью журналу Time.
Трамп отметил, что конфликты на Ближнем Востоке решить гораздо проще, чем ситуацию на Украине.
При этом американский лидер отметил, что по-прежнему намерен добиваться заключения мирного соглашения по конфликту на Украине. По его словам, единственный способ достичь этого — «не сдаваться».
Ранее сообщалось о том, что новоизбранный 47-й президент США Дональд Трамп предложил разместить на Украине военных из ЕС, которые бы наблюдали за обстановкой и соблюдением режима прекращения огня.