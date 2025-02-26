WSJ раскрыла еще одну деталь плана Трампа по Украине

План президента США Дональда Трампа по Украине не предусматривает обязательств Вашингтона по военной помощи или отправке войск в страну. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно этому плану, Белый дом готов поддержать идеи о помощи Украине, однако этот подход не включает прямые обещания о военной поддержке.

Источник подчеркнул, что во время своего визита в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться от Трампа четких обязательств по поддержке развертывания европейских войск на Украине, однако не смог получить конкретных обещаний.

Хотя Трамп подтвердил готовность поддержать предложения, выдвинутые Макроном, важные детали все равно остались неясными.

Трамп также высказался за возможность ввода миротворцев на Украину, однако только в формате, который будет приемлем для всех сторон. Как сообщил французский президент, это предложение обсуждается совместно с Великобританией. В то же время британский премьер-министр Кир Стармер пока не проявил полной поддержки этой идеи.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался за отмену санкций против России.