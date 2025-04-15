WSJ: Трамп планирует ввести новые санкции против России

Команда президента США Дональда Трампа разрабатывает план по введению новых санкций против России. Об этом стало известно газете The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на высокопоставленных чиновников в администрации Белого дома.

Отмечается, что Министерство финансов США вместе с Государственным департаментом уже активно занимается вопросом усиления санкционного режима в отношении РФ.

Бывший сотрудник американского Госдепартамента Дэн Фрид подтвердил, что для рассмотрения дополнительных мер против российской экономики существует «политическое прикрытие».

Стоит отметить, что 12 апреля Трамп продлил на год действие пакета антироссийских санкций, который был введен его предшественником экс Джо Байденом.

По информации WSJ, американскому лидера также начали советовать выбирать более жесткую позицию по отношению к РФ и ее лидеру Владимиру Путину. Основные инициативы, отмечает источник, исходят от государственного секретаря США Марко Рубио и специального представителя США Кита Келлога.

Несмотря на это, Трамп склонен поддерживать позицию спецпосланника Стивена Уиткоффа, который уверен, что Путин стремится к миру и готов к переговорам.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что демократы в Палате представителей США анонсировали три сценария поддержки Киева.