Захарова заявила, что Москва ждет от Вашингтона сформированной команды переговорщиков

Москва ожидает от Соединенных Штатов назначения специального представителя по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что после назначения американского представителя Москва начнет формировать собственную переговорную команду.

«Что касается вопроса мирного урегулирования, он комплексный и требует, как вы абсолютно правильно сказали, обсуждения деталей на экспертном уровне», — сказала Захарова.

Представитель дипломатического ведомства отметила, что сейчас в России происходит «поднастройка» контактов с США, которые были практически полностью уничтожены при бывшей администрации Белого дома.

Первый за долгие годы диалог между Москвой и Вашингтоном состоялся 18 февраля. Российская и американский делегации провели встречу в Эр-Рияде, на которой обсудили не только украинский кризис, но и двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической сфере.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нейтральный статус Украины лучшим гарантом для ее безопасности.