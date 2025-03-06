Самой лучшей гарантией безопасности для Украины станет ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Как сообщило РИА Новости, такую позицию во время своего брифинга выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, Украина в состоянии сама обеспечить себе гарантии безопасности. Для этого ей следует вернуться к истокам государственности, которые в том числе отражены в декларации 1990 года о суверенитете.

«Речь идет о нейтральном, внеблоковом, безъядерном статусе, отказе от нацистской идеологии. О соблюдении прав человека, прежде всего, этнических русских и русскоязычного населения, но не в меньшей степени и всех остальных этнических групп», — сделала вывод Захарова.

Она также заявила, что Украина «не там ищет» свои гарантии и заявила о предательстве государств, у которых страна искала поддержку подобного рода.

Ранее Захарова упрекнула ЕС в том, что никак не отреагировали на атаки Вооруженных сил Украины на «Турецкий поток». По словам дипломата, в этой ситуации члены Евросоюза продемонстрировали «жалкую трусость» несмотря на угрожавший странам энергетический коллапс.