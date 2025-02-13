Зампостпреда при ОБСЕ: Россия не пойдет на перемирие в целях перевооружения Киева

Заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич высказал четкую позицию Москвы по вопросу перемирия на Украине. По его словам, Москва открыта к мирным инициативам, однако не намерена соглашаться на перемирие или заморозку конфликта в интересах перевооружения Киева с помощью НАТО, передает ТАСС.

Буякевич подчеркнул, что неудачный опыт минских соглашений служит для России надежным предохранителем от повторения ошибок.

«Не будет и никакого обмена территориями, о чем рассуждают киевские горе-стратеги», — отметил Буякевич.

Зампостпреда РФ при ОБСЕ отметил, что любые потенциальные варианты урегулирования конфликта должны опираться на актуальные геополитические реалии и учитывать интересы всех суверенных государств, в том числе и России.

В среду, 12 февраля, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы мирного урегулирования ситуации на Украине. Трамп поддержал идеи по скорейшей остановке боевых действий и решению проблемы мирными способами.

Путин, в свою очередь, акцентировал внимание на необходимости устранения первопричин конфликта и выразил согласие с Трампом относительно важности мирных переговоров.

Ранее глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко увидел плохой знак в том, что Дональд Трамп сперва поговорил с Владимиром Путиным, а не с Владимиром Зеленским.