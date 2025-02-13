В Киеве увидели плохой знак в том, что Трамп сперва поговорил с Путиным

Руководитель Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко увидел плохой знак в том, что Дональд Трамп сперва поговорил с президентом России Владимиром Путиным, а не Владимиром Зеленским. Такое мнение политик выразил в разговоре с американским телеканалом ABC.

Лидеры России и США созвонились 12 февраля. Во время продолжительного разговора был затронут ряд ключевых тем. В частности, главы государств обсуждали урегулирование украинского конфликта, ситуацию на Ближнем Востоке, ядерную программу Ирана, а еще российско-американские отношения в области экономики. После состоявшегося диалога Трамп позвонил Зеленскому.

Разговор Путина и Трампа стал большой неожиданностью для Запада. Главу российского МИД Лаврова так удивила реакция мирового сообщества на общение лидеров РФ и США, что он посоветовал представителям западных стран перечитать учебники по истории и политологии.