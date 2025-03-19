Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который состоится 19 марта. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

Зеленский выразил надежду узнать больше о том, какие темы поднимались на недавней беседе Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Отдельно глава киевского режима заявил, что вопрос признания украинских территорий российскими является «красной линией», и подчеркнул, что Киев не пойдет на это.

Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом, который длился более двух часов. В рамках общения стороны согласились продолжить проработку вопросов, касающихся урегулирования конфликта между РФ и Украиной.

Путин, в частности, поднял вопросы о том, как будет организовано 30-дневное перемирие, на которое Москва согласилась. Эти вопросы касаются контроля за линией соприкосновения и мобилизации на Украине.

Путин также подтвердил поддержку идеи о приостановке ударов по энергетическим объектам Украины и отдал соответствующую команду российским вооруженным силам.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил намерение ВСУ вторгнуться в Белгородскую область.