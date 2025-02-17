Зеленский и Ермак не станут участниками консультаций США и РФ в Саудовской Аравии

Владимир Зеленский и советник Офиса президента Украины Андрей Ермак не планируют участвовать в предстоящих консультациях между США и Россией, которые запланированы в феврале в Саудовской Аравии. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP).

Как уточнил источник, американо-украинские отношения испортились после прихода к власти в США Дональда Трампа. Отмечается, что с начала конфликта на Украине Вашингтон поставил Киеву оружие и боеприпасов на десятки миллиардов долларов. Трамп, ставший новым руководителем Белого дома, заявил, что США больше могут позволить себе такие «бессрочные военные обязательства» перед Украиной.

Как ранее заявил государственный секретарь США Марко Рубио, формальные переговоры между США и Россией относительно урегулирования кризиса на Украине еще не начались. Несмотря на телефонный разговор, прошедший 12 февраля между главами Белого дома и Кремля Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, конкретные шаги по организации переговоров пока не были предприняты.

Позже Рубио отметил, что к диалогу по прекращению огня на Украине между РФ и США позже могут подключить Киев и Европу.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, ожидается, что встреча официальных лиц США и России пройдет в Саудовской Аравии на следующей неделе. Лидирующую роль в американской делегации возьмут на себя спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и помощник по национальной безопасности Майк Уолтц.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что предварительно согласен на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, однако при условии участия в обсуждениях представителей США и Европы.