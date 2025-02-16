Нелегитимный президент Украине Владимир Зеленский заявил, что предварительно согласен на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, однако при одном условии.

Во время беседы с телеканалом NBC Зеленский заявил, что мог бы участвовать в переговорах с Путиным, но лишь при условии, если в процессе будут принимать участие представители США и Европы. При этом, по словам бывшего комика, без российского президента урегулирование конфликта на Украине невозможно.

Кроме того, Зеленский заявил, что не признает утраченные территории российскими, но после вступления в НАТО готов возвращать их дипломатическим путем.

Напомним, что 12 февраля президент России Владимир Путин пообщался с американским коллегой по телефону. Беседа длилась полтора часа. За это время стороны обсудили конфликт на Украине и возможные пути решения, обмен заключенными, политические отношения, ближневосточную ситуацию и многое другое. Политики договорились встретиться в обозримом будущем.

Ранее сообщалось, что американская делегация прибыла в Эр-Рияд для переговоров с РФ по Украине.