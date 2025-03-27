Зеленский назвал основные требования к Трампу

Глава киевского режима Владимир Зеленский озвучил свои ключевые требования к США. Лидер Украины подчеркнул необходимость обеспечения сильной позиции Украины на международных переговорах и получения гарантий безопасности. Об этом он рассказал во время телемарафона.

Зеленский заявил о стремлении завершить войну дипломатическим путем, добившись справедливого и устойчивого мира. Он настаивает на поддержке Соединенных Штатов в этом вопросе.

Президент США Дональд Трамп, однако, ранее дал понять, что не планирует предоставлять Украине значительные гарантии безопасности. Вашингтон предлагает переложить эту ответственность на европейские страны, сохраняя при этом интерес к сотрудничеству в сфере редкоземельных металлов.

Ранее украинский лидер заявлял о том, что пребывает «в разных реалиях» со спецпосланником Трампа.