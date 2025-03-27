Зеленский заявил, что пребывает «в разных реалиях» со спецпосланником Трампа

По данным журналистов, Зеленский отметил, что спецпредставитель американского лидера Трампа по Ближнему Востока Стив Уиткофф является фактически человеком с другой планеты для Украины и ее жителей. Зеленский сказал, что все спецпредставители выглядят очень абстрактными и словно действительно являются людьми с другой планеты.

Также лидер Украины комментировал и заявления Уиткоффа о роли территориального вопроса в разрешении конфликта на Украине, еще раскритиковал некоторых политиков Запада за реакцию на противостояние. По словам Зеленского, другие страны живут в разных скоростных реалиях с Киевом, а Уиткофф и вовсе находится в «разной реальности» с ним.

Напомним, ранее в США была распущена старейшая ассоциация независимых корреспондентов.