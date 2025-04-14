Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не может дать четкого ответа на вопрос о том, как вернет территории, контролируемые Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

Зеленский отметил, говоря об урегулировании конфликта на Украине, что справедливый мир должен основываться на принципах суверенитета и независимости украинского государства.

«Не потерять наш суверенитет или нашу независимость… Мы вернем их (территории. — Прим. ред.) обратно. Когда или как, я не могу сказать», — сказал глава киевского режима.

Российская сторона не раз заявляла, что территории, ставшие частью РФ, уже никогда не вернутся Украине. Речь идет о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, а также о Крыме и Севастополе, которые вернулись в состав России в 2014 году.

Как отмечал президент России Владимир Путин, говоря о завершении конфликта на Украине, долгосрочный мир возможен только на уважении законных интересов всех людей и народов.

Специальная военная операция (СВО) на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ, объявляя о ее начале, к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирных граждан ДНР и ЛНР.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, какая судьба ждет главу киевского режима Владимира Зеленского.