Зеленский рассказал о размере обещанной Великобританией помощи Украине

Британский премьер Стармер во время приезда в Киев пообещал выплачивать Украине по 3,6 млрд долларов в год. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Его слова привело агентство УНИАН.

По утверждению украинского лидера, глава британского кабинета министров обозначил ежегодную минимальную сумму, которую Киев будет получать в качестве военной помощи.

«Мы договорились, по меньшей мере, о $3,6 млрд ежегодной военной помощи Украине, так долго, сколько это будет нужно», — указал он.

В то же время в текущем году эта сумма будет заметно больше за счет замороженных средств РФ. Всего на протяжении 2025 года Лондон пообещал выделить Киеву порядка 6,6 млрд долларов.

Ранее Зеленский заявил, что не ведет никаких закулисных переговоров с Россией. По его утверждению, на данный момент тайные переговоры по поводу прекращения конфликта не отвечают интересам Киева.