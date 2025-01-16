Владимир Зеленский заверил, что Украина не принимает участие в закулисных переговорах с Россией об остановке продолжающегося противостояния. Соответствующую видеозапись политик опубликовал в своем телеграм-канале.

Отвечая на вопросы польских журналистов, глава киевского режима сообщил об отсутствии подобного диалога уточнив, что он не в интересах Украины. Зеленский 10 января сказал, что Украина рассчитывает получить гарантии безопасности от США и завершить идущий конфликт в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что глава киевского режима признал проблемы, с которыми столкнулись ВСУ. В частности, он подтвердил факт плохой оснащенности практически половины подразделений и обвинил в этом западных союзников.