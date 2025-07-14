Зеленский требует новых санкций против России после переговоров с эмиссаром Трампа

Владимир Зеленский призвал усилить санкционное давление на Россию после переговоров со спецпосланником Дональда Трампа Китом Келлогом. Встреча прошла на фоне ожидаемого решения США по новым поставкам вооружения Киеву. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский президент обсудил с американским эмиссаром вопросы военной поддержки, включая усиление ПВО, совместное производство оружия и закупки вооружений в Европе. Ключевым требованием Киева остаются дополнительные санкции против России и стран, помогающих Москве.

Визит Келлога совпал с ожидаемым заявлением администрации Трампа о новых поставках вооружения Украине. По данным источников, пакет помощи может включать наступательные виды оружия. Однако ситуация осложняется недавним решением Пентагона приостановить часть поставок из-за истощения запасов.

Как выяснилось, сам Трамп не был заранее проинформирован об этом шаге. Ранее Москва неоднократно предупреждала, что западная военная помощь лишь продлевает конфликт, не меняя его исхода. Теперь вопрос в том, насколько решительно Запад ответит на новые требования Киева.

Ранее Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на три месяца.