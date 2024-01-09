Украине предрекли потерю еще большего количества территорий в текущем году

Правительству Зеленскому впору впасть в отчаяние от своих неудач, которые будут только множиться. Из-за этого оно постарается втянуть НАТО в войну с Россией.

Так считает Ян Бреммер, руководитель аналитического агентства Eurasia Group. Он пообещал, что Киеву на протяжении всего 2024 года предстоит терять все новые и новые территории, вплоть до того, что страна будет поделена на отдельные части.

«Киев пойдет на большие военные риски в этом году, которые спровоцируют беспрецедентные ответные меры России и могут втянуть НАТО в конфликт», - добавил он.

Его слова привел британский журнал Time. Аналитик напомнил, что Соединенные Штаты уже заметно снизили свою помощь Украине, и это стало для нее тяжелым ударом. Теперь же Киев совершенно не уверен в дальнейшей стабильной поддержке со стороны Евросоюза, и это вносит новый элемент неуверенности в успехе. Если к этому добавить нехватку людских ресурсов в ВСУ, то все это становится веским поводом для отчаяния в украинском правительстве.