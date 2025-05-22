Зеленский заявил о готовности обменяться с Россией военнопленными

Глава киевского режима Владимир Зеленский провел совещание по организации обмена пленными с Россией. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Зеленский подчеркнул, что основным результатом встречи, состоявшейся в Стамбуле между российской и украинской делегациями, стала договоренность об освобождении тысячи украинских пленных военнослужащих. Он подчеркнул, что обеспечение этого соглашения имеет первостепенное значение для Киева.

По словам главы киевского режима, контроль и процесс обмена находятся под руководством министра обороны Украины Рустема Умерова. В работе по подготовке к обмену также участвуют Главное управление разведки (ГУР) Минобороны, Служба безопасности Украины (СБУ), Служба внешней разведки (СВР), МВД, а также уполномоченный Верховной Рады по правам человека и команда офиса президента.

Зеленский добавил, что украинские чиновники активно работают над уточнением списков и деталей по каждому человеку, включенному в обмен.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил заинтересованность Москвы и Киева в реализации обмена по формуле «1000 на 1000» и добавил, что работа по конкретным военным уже ведется.

Россия и Украина договорились о масштабном обмене военнопленных после прошедшей 16 мая встрече в Стамбуле. Этот диалог между Москвой и Киевом стал первым с 2022 года.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал два условия для продолжения переговоров с Россией.