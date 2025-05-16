Переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле завершились — продолжения не будет
ТАСС: переговоры России и Украины официально завершены
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил источник ТАСС. Продолжения контактов не будет. Отмечается, что встреча продлилась почти два часа.
По информации источника, представители Москвы и Киева разошлись. Скоро прозвучат заявления для прессы. Российские журналисты уже собираются во дворце Долмабахче, где будет сделано заявление по итогам переговоров.
Ранее различные источники сообщили, что переговоры между РФ и Украиной продолжатся через несколько часов. Подтвердил завершение контактов между российской и украинской делегациями депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.
Первые за три года переговоры между РФ и Украиной в Турции начались 16 мая в 13:35 мск. Главная цель переговоров — договориться о заключении мира.
Напомним, что организовать встречу в Стамбуле 11 мая предложил президент России Владимир Путин, официально обратившись к киевскому режиму. Последний раз контакты между Москвой и Киевом были в 2022 году — также в Турции.
Перед началом переговоров в 2025 году прошла встреча представителей Турции, США и Украины. В Стамбул также прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
Ранее сообщалось, что РФ и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих.
*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.