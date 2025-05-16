Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле завершились, сообщил источник ТАСС. Продолжения контактов не будет. Отмечается, что встреча продлилась почти два часа.

По информации источника, представители Москвы и Киева разошлись. Скоро прозвучат заявления для прессы. Российские журналисты уже собираются во дворце Долмабахче, где будет сделано заявление по итогам переговоров.

Ранее различные источники сообщили, что переговоры между РФ и Украиной продолжатся через несколько часов. Подтвердил завершение контактов между российской и украинской делегациями депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*.

Первые за три года переговоры между РФ и Украиной в Турции начались 16 мая в 13:35 мск. Главная цель переговоров — договориться о заключении мира.

Напомним, что организовать встречу в Стамбуле 11 мая предложил президент России Владимир Путин, официально обратившись к киевскому режиму. Последний раз контакты между Москвой и Киевом были в 2022 году — также в Турции.

Перед началом переговоров в 2025 году прошла встреча представителей Турции, США и Украины. В Стамбул также прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что РФ и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих.

*внесен в России в перечень террористов и экстремистов.