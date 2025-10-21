Желание Трампа завершить конфликты по всему миру назвали демонстрационной картинкой

Когда президент США Дональд Трамп берется урегулировать очередной конфликт, он делает это для наработки имиджа миротворца. Такое объяснение действиям главы Соединенных Штатов дал политолог-американист Константин Блохин, сотрудник Центра исследования проблем безопасности российской академии наук. Его точку зрения привела «Лента.ру».

По мнению эксперта, Трамп пытается изменить имидж Америки. Если раньше США постоянно начинали новые войны, то новый глава Белого дома пытается показать, что его страна способна их и завершать.

«Трамп пытается как бы урегулировать конфликты. Но пока в реальности ни один глубинный конфликт не решен, а где-то наоборот, ситуации только взвинчиваются до предела», — указал он.

Специалист добавил, что американскому лидеру вряд ли удастся действительно урегулировать конфликт на Ближнем Востоке из-за откровенно произраильской позиции. По словам Блохина, все делается Трампом ради нового имиджа страны. Он стремится всего лишь показать новую демонстрационную картинку на внешнеполитической арене.

Ранее Дональд Трамп заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным атаки на Украине, отметив, что большинство погибших являются военнослужащими. Он охарактеризовал конфликт на Украине как крайне кровопролитное столкновение.