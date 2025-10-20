Трамп подтвердил обсуждение с Путиным ударов по Украине и заявил о гибели военных

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным атаки на Украине, отметив, что большинство погибших являются военнослужащими. Об этом сообщает РБК.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что в ходе беседы с российским лидером Владимиром Путиным 16 октября поднималась тема атак по гражданским районам Украины. Американский лидер констатировал, что большая часть людских потерь приходится на военнослужащих, гибнущих на поле боя как с украинской, так и с российской стороны.

Трамп охарактеризовал конфликт на Украине как крайне кровопролитное столкновение. В свою очередь, Министерство обороны Российской Федерации регулярно публикует отчеты о нанесенных ударах, подчеркивая, что они направлены исключительно на военные объекты, объекты оборонно-промышленного комплекса и связанную с ними критическую инфраструктуру.

Ранее сообщалось о том, что Трамп заявил о секретном оружии в арсенале США.