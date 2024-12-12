Канцлер ФРГ Шольц заявил, что готов к новым разговорам с Путиным

Первый почти за год телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны.

На повестке стояли вопросы, касающиеся Украины, ближневосточной ситуации и двусторонних отношений. По словам Путина, в ходе разговора стороны обменялись мнениями, но ни одна из них не изменила своей позиции. Шольц заявил о намерении вновь связаться по телефону с российским президентом.

Несмотря на то что разговор разочаровал Шольца, так как Путин лишь подтвердил свои прежние позиции, немецкий канцлер подчеркнул важность беседы. Она позволила понять, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине.

Ранее Шольц подвергся критике со стороны стран Запада за звонок Путину.