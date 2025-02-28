Российский космонавт оценил идею Маска о затоплении МКС

Инициатива американского предпринимателя, генерального директора компании SpaceX Илона Маска о затоплении Международной космической станции (МКС) в ближайшие два года может оказаться фатальной не только для российской космонавтики, но и для всего мира. Таким мнением с РИА Новости поделился космонавт Олег Артемьев.

Ранее Маск предложил вернуть МКС с орбиты. Он подчеркнул, что правительству США необходимо сосредоточиться на более амбициозных проектах, чем продолжать эксплуатировать станцию.

«Пока не залетала новая станция, ни в коем случае нельзя топить старую. Космонавтика — это рискованное дело, если вдруг мы не сможем запустить новую станцию, то это может быть фатальным не только для российской космонавтики, но и для мировой», — отметил Артемьев.

Космонавт также напомнил о сложностях, которые возникали при исследовании космического пространства. В частности, в пример он привел высадку американских астронавтов на Луну, подчеркнув, что это достижение нелегко повторить.

Хотя Артемьев признал, что эксплуатация МКС является дорогостоящей и иногда невыгодной, но он отметил, что научные исследования требуют долговременного подхода.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и США в различных сферах, в том числе в космосе.