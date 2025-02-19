Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и США в различных сферах

Президент РФ Владимир Путин сообщил о намерении продолжить сотрудничество с США в области космических исследований, несмотря на возникшие сложности в двусторонних отношениях за последние три года. Об этом российский лидер заявил журналистам во время визита на завод по производству БПЛА в Санкт-Петербурге.

Путин отметил, что работа на Международной космической станции (МКС) продолжается в формате тесного взаимодействия между российскими космонавтами и американскими астронавтами.

«Работа продолжается, и перспективы есть хорошие. И все это было предметом обсуждения, предметом рассмотрения», — сказал российский президент.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости решить вопрос с продлением Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в 2026 году.

Говоря о налаживании сотрудничества с США, Путин важным фактором отметил заинтересованность американской стороны в стабилизации цен на энергетическом рынке. По словам российского лидера, действующая администрация Белого дома настроена на то, чтобы решить возникшие в этом вопросе трудности.

Кроме того, уточнил российский президент, в нынешних реалиях достаточно востребован формат «тройки» — Россия, США и Саудовская Аравия.

«Мы втроем говорили по телефону, обсудили вопросы мирового энергетического рынка. Обсуждение этих вопросов в таком формате востребовано и сегодня», — сказал Путин.

Еще одной темой, которой коснулся президент РФ, стала ситуация на Ближнем Востоке. Глава государства уточнил, что этот вопрос также поднимался в ходе переговоров между Россией и США в Эр-Рияде.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что для Москвы вопрос урегулирования конфликта на Украине является первостепенным.