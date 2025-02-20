Маск предложил вернуть МКС с орбиты

Американский бизнесмен, основатель компании SpaceX и руководитель Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск высказал мнение о необходимости вернуть Международную космическую станцию (МКС) с орбиты.

В соцсети Х, принадлежащей Маску, он предложил рассмотреть вариант возвращения МКС, аргументируя это тем, что станция, по его мнению, выполнила свою задачу и больше не способна эффективно служить науке.

Бизнесмен подчеркнул, что вместо продолжения эксплуатации станции, стоит сосредоточиться на более амбициозных целях, таких, например, как миссия по колонизации Марса. Маск отметил, что правительству США лучше направить ресурсы и усилия на исследования, которые могут привести к значительным достижениям в космосе.

Ранее Маск заявил, что президент США Дональд Трамп обратился к компании SpaceX с просьбой вернуть двух астронавтов, которые застряли на МКС с июня 2024 года. Речь идет об операции с созданным компанией Boeing пилотируемым полетом в космос.

Когда корабль состыковался с МКС, на нем возникли проблемы, связанные с неисправностью двигателя и утечкой гелия. Изначально, космическая миссия должна была продлиться неделю, но из-за инцидента с Boeing она затянулась.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уже анонсировало, что космический корабль Crew Dragon планирует отправиться к МКС 12 марта 2025 года для того, что вернуть американцев на Землю.

Ожидается, что корабль с астронавтами Барри Уилмором и Сунитой Уильямс, а также с российским космонавтом Александрой Горбуновым, вернется на Землю через несколько дней.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и США продолжат сотрудничество в космической отрасли.