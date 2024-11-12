Американские военные базы в Сирии подверглись атаке ракет и беспилотников

Ракеты и беспилотник во вторник атаковали американские военные базы в Сирии. Об этом пишет РИА Новости.

По данным журналистов, которые ссылаются на военно-полевой источник из Сирии, речь идет о базах в провинциях Эль-Хасаки и Дейр-эз-Зор, одна из которых подверглась атаке беспилотником, а вторая – ракетами.

Беспилотник в результате атаки взорвался в южной части военной базы, а выпущенные по базе в Эль-Хасаки три ракеты также разорвались прямо на территории военного объекта.

Напомним, ранее в России уже не раз говорили о запрете выкладывания кадров последствий атак вражеских беспилотников. Эксперт объяснил, почему это может быть действительно необходимо.