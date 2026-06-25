Атака БПЛА на регионы России 25 июня 2026: жертвы и последствия ударов

Ночь на 25 июня 2026 года стала очередным испытанием для российской системы противовоздушной обороны. Украинские беспилотники атаковали несколько регионов страны — от Москвы до Крыма и ДНР. Губернаторы сообщают о сбитых дронах, режимах опасности и пострадавших. Собрали все, что известно к этому часу из официальных заявлений.

Москва и Московская область: ночной перехват

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 25 июня силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на столицу. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Позднее Собянин подтвердил уничтожение еще одного БПЛА на подлете к Москве. Вечером 24 июня Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.

Самарская область: режим «Беспилотная опасность»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории региона в связи с возможной атакой украинских БПЛА. Позднее он сообщил о введении плана «Ковер» и временном закрытии аэропорта Курумоч.

Пензенская область: режим беспилотной опасности и ограничения

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории региона. В аэропорту Пензы введены ограничения на полеты на фоне воздушной тревоги.

Ставропольский край: объявлена беспилотная опасность

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предупредил жителей о введении режима беспилотной опасности на территории региона.

Оренбургская область: опасность атаки БПЛА

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в 08:09 объявил об опасности атаки БПЛА на территории региона и призвал жителей быть бдительными.

Воронежская область: угроза в Богучарском районе

В 00:57 губернатор Александр Гусев объявил о непосредственной угрозе атаки БПЛА в Богучарском районе Воронежской области. В регионе сохраняется режим опасности атаки БПЛА, введенный еще 23 июня. Напомним, в Воронеже объявлен трехдневный траур в связи с гибелью пяти человек при атаке 23 июня.

Крым и Севастополь: массированная атака и восстановление света

Крым подвергся массированной атаке БПЛА. В Севастополе, по данным губернатора Михаила Развожаева, завершены восстановительные работы на энергоинфраструктуре, поврежденной в результате атаки, свет вернулся в дома жителей.

ДНР: погибшие и раненые от атак БПЛА

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, че в результате атак ударных беспилотников ВСУ погибли три мирных жителя, еще четыре человека получили ранения. Повреждены жилые дома, автобус, спецтехника и девять автомобилей.

Краснодарский край: пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза в станице Полтавской. Об этом сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. На месте работают экстренные службы.

Волгоградская область: режим угрозы БПЛА

В ночь на 25 июня в Волгоградской области была объявлена опасность атаки БПЛА. Отбой режима поступил утром в 5:42.

Другие регионы

Ранее в ночь на 25 июня воздушная тревога из-за угрозы атаки БПЛА объявлялась в Ростовской, Курской и других областях. Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Геленджика, Домодедово, Жуковского, Ярославля, Сочи, Саратова, Пензы, Самары и Ульяновска.