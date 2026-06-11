Без боли и предупреждения: на Вологодчине змеи начали отправлять людей в реанимацию исподтишка

Рыбак из Вологодской области отправился на любимое занятие и не заметил, как стал жертвой змеи. Мужчина не почувствовал момента укуса и не увидел самого пресмыкающегося. Однако уже дома на ноге обнаружились характерные следы, а состояние быстро ухудшилось настолько, что пациента пришлось экстренно переводить в реанимацию. Подробности этой истории, которая могла стоить мужчине жизни, публикует RuNews24.ru .

В Устюженском округе зарегистрирован первый в этом сезоне случай нападения змеи на человека. Местный житель отправился на рыбалку, не подозревая, что тихий берег таит в себе смертельную опасность. Только возвратившись домой, мужчина увидел на ноге отчетливые следы укуса и сразу же направился в приемный покой Устюженской районной больницы.

Как позже рассказывал сам пострадавший, момент атаки он полностью пропустил: ни боли, ни резкого укола, ни даже мелькнувшей тени в траве. Змея осталась незамеченной, а яд тем временем начал свою работу.

Состояние рыбака ухудшалось с пугающей быстротой. Врачи, оценив динамику, приняли решение не рисковать и перевели пациента в реанимационное отделение. Там медики незамедлительно начали профилактическую терапию, цель которой — предотвратить сильнейшую аллергическую реакцию и возможные тяжелые осложнения.

Своевременное вмешательство спасло ситуацию. Уже через сутки интенсивного наблюдения состояние мужчины удалось стабилизировать. Региональное Министерство здравоохранения сообщило, что пациента выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.

История вологодского рыбака — не единичный случай. Похожие происшествия фиксируются по всей стране. Так, в Ленинградской области женщина собирала ягоды и также не заметила укуса гадюки, после чего попала в реанимацию с огромным отеком конечности. В Подмосковье дачника укусила змея за ногу в высокой траве — пострадавший ощутил лишь легкий укол, приняв его за укус насекомого, но уже через час ему потребовалась срочная помощь. А в Карелии турист не почувствовал атаки из-за толстой одежды, однако яд все равно вызвал тяжелую интоксикацию и госпитализацию в реанимацию.

Памятка: как не стать жертвой

Специалисты по безопасности напоминают: змеи редко нападают первыми, чаще всего они просто защищаются. Чтобы избежать опасности, достаточно соблюдать несколько правил.

При обнаружении змеи нельзя двигаться резко. Лучше замереть на месте — пресмыкающееся реагирует на движение, и если остановиться, оно, скорее всего, потеряет интерес и уползет. Важно держать дистанцию не менее 2-3 метров и не пытаться поймать, убить или прогнать змею палкой — это гарантированно спровоцирует атаку.

Отступать следует медленно, мелкими шагами, не поворачиваясь к змее спиной и не делая резких взмахов руками. Кричать тоже не стоит — это воспринимается как агрессия.

Экипировка и осторожность

Для минимизации рисков стоит надевать высокую резиновую или кожаную обувь (сапоги, берцы) при походах в лес, на болото или в высокую траву. Плотные длинные брюки, заправленные в обувь, также обязательны. Перед тем как сесть на траву, пень или камень, место необходимо осмотреть. Траву лучше раздвигать длинной палкой — змея уловит вибрацию и уползет.

Особую бдительность стоит проявлять в утренние и вечерние часы, а также после дождя — в это время змеи наиболее активны. Не рекомендуется ставить палатку и ночевать возле старых пней, коряг, нор и камней.

Что делать при укусе: ошибки, которые стоят жизни

Представители областного Минздрава категорически запрещают отсасывать яд ртом (особенно если во рту есть ранки) и накладывать жгут выше укуса — это может привести к некрозу тканей. Нельзя прижигать, резать или прикладывать лед к ране.

Специалисты советуют: постарайтесь запомнить внешний вид змеи (окрас, размер, рисунок) — это поможет врачам выбрать правильную сыворотку. Если пострадал близкий человек, нужно обеспечить ему полную неподвижность (лучше в положении лежа) и обильное питье (воду или чай, но не кофе и не алкоголь). При возможности можно принять антигистаминный препарат, если нет противопоказаний.

Медики Устюженской районной больницы подчеркивают: при любом подозрении на укус змеи необходимо как можно скорее обратиться за профессиональной помощью. Промедление грозит серьезными последствиями — от отека и аллергических реакций до нарушения свертываемости крови и поражения почек. Своевременная терапия существенно повышает шансы на быстрое и полное восстановление.