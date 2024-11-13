Блинкен: НАТО хочет подготовить Киев для продолжения конфликта с Россией в 2025 году

Северо-Атлантический альянс хочет предоставить такую помощь Киеву, чтобы украинская армия могла противостоять России и в 2025 году. Так считает государственный секретарь США Энтони Блинкен. Его слова привел ТАСС.

Госсекретарь встретился с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и озвучил свои впечатления от разговора. По его мнению, руководство блока стремится передать ВСУ такое количество помощи, чтобы они были в состоянии сохранять боеспособность на протяжении всего следующего года.

«Все внимание уделялось прежде всего тому, что мы могли бы сделать, чтобы убедиться, что Украина будет в наиболее крепком состоянии в 2025 году», — указал он.

В то же время Зеленский призвал всех своих союзников срочно поддержать его правительство. Такими призывами он разразился по итогам российских ударов по Киеву. Украинский лидер считает, что Запад должен оказать «критически необходимую» поддержку всем необходимым для ВСУ, в ом числе и ракетами для систем ПВО.