Зеленский срочно потребовал от Запада «критически важной помощи» после удара по Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к своим западным партнерам в социальных сетях с призывом оказать «критически необходимую» поддержку в свете новых атак российской армии на военные объекты в Киеве.

В своем сообщении он подчеркнул, что успешная защита Вооруженных сил Украины требует обеспечения всеми нужными средствами, включая ракеты для систем противовоздушной обороны.

Зеленский выразил благодарность союзникам за их поддержку и отметил важность соблюдения договоренностей касательно поставок оружия и производства военной техники. По его мнению, только эффективные действия украинских сил могут приблизить окончание конфликта.

В среду, 13 ноября, российская армия нанесла новые удары по позициям украинских военных в различных регионах, контролируемых Украиной. Канал ВВС Украины информировал о том, что в 4 часа утра с базы в Оленегорске взлетели шесть стратегических бомбардировщиков.

Также зафиксированы пуски ракет «Искандер». Тревога была объявлена в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях. Поступили сообщения о мощных взрывах в Киеве.

Ранее сообщалось, что Киев задумал сорвать авиасообщение в России.